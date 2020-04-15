15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi sosyal medyayı salladı

Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi sosyal medyayı salladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
SURİYELİ GENCE POLİSİN TEPKİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

’da korona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetleyen polis ve zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini bilgilendirerek etiket fiyatlarını kontrol etti. Denetim esnasında dışarıda maskesiz dolaşan bir genci durduran polis “Ben Suriyeliyim” diyen gence, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?” cevabını vererek caddeden uzaklaştırdı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle 'de alınan tedbirler kapsamında 'da uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 'ndaki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Birçok iş yerine giren ekipler, iş yerlerinin ve çalışanların yasağa uyup uymadıklarını kontrol etti. Tedbirleri eksiksiz yerine getirenlere teşekkür eden zabıta ekipleri, müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Çalışanların da maske ve eldivensiz çalışmaması gerektiğine değinen ekipler, iş yerinin kapasitesine göre müşteri almasını ve sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerektiğine belirtti.

"SURİYELİLERE VİRÜS BULAŞMIYOR MU?"

Öte yandan denetimler kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Park ve Bahçe Timleri de Fatih Sultan Caddesi üzerinde çalışma yaptı. Çalışmada vatandaşları uyaran polis, bir gencin maske takmadan dışarıda dolaştığını gördü. Bunun üzerine polisin "neden maskesizsin" diyerek uyardığı genç, "Ben Suriyeliyim" diye cevap verdi. Cevap karşısında şaşkına dönen polis ise, "Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?" diyerek genci caddeden uzaklaştırdı.

Denetimlerin ara vermeden devam edeceği öğrenildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA