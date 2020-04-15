Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi sosyal medyayı salladı
Okmeydanı’da korona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetleyen polis ve zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini bilgilendirerek etiket fiyatlarını kontrol etti. Denetim esnasında dışarıda maskesiz dolaşan bir genci durduran polis “Ben Suriyeliyim” diyen gence, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?” cevabını vererek caddeden uzaklaştırdı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da uygulamalar devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'ndaki marketlerde denetim gerçekleştirdi. Birçok iş yerine giren ekipler, iş yerlerinin ve çalışanların yasağa uyup uymadıklarını kontrol etti. Tedbirleri eksiksiz yerine getirenlere teşekkür eden zabıta ekipleri, müşterileri maske takmaları konusunda uyardı. Çalışanların da maske ve eldivensiz çalışmaması gerektiğine değinen ekipler, iş yerinin kapasitesine göre müşteri almasını ve sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerektiğine belirtti.
"SURİYELİLERE VİRÜS BULAŞMIYOR MU?"
Öte yandan denetimler kapsamında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Park ve Bahçe Timleri de Fatih Sultan Caddesi üzerinde çalışma yaptı. Çalışmada vatandaşları uyaran polis, bir gencin maske takmadan dışarıda dolaştığını gördü. Bunun üzerine polisin "neden maskesizsin" diyerek uyardığı genç, "Ben Suriyeliyim" diye cevap verdi. Cevap karşısında şaşkına dönen polis ise, "Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?" diyerek genci caddeden uzaklaştırdı.
Denetimlerin ara vermeden devam edeceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- "Borcumdan çok faiz istediler"
- 20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı!
- Bir karantina haberi daha!
- Irmak kenarında güneşlenmeye koronavirüs cezası
- 'Hafta sonu bakkallar açık kalsın' önerisi
- İstanbul'da şoke eden görüntü!
- THY'den bir acı haber daha! Koronaya yenik düştü
- Türkiye iki ülkedeki 890 vatandaşını tahliye etti
- Koronavirüs aşısı hazır mı? Virüs eve ayakkabılar ile nasıl giriyor?
- Coronavirüse karşı kullandığımız kimyasallara dikkat!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta neler olacak? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...
- DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?
- Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?
- 5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?
- Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?