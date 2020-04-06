Ankara’da koronavirüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs hastası ikiz kardeşlere doğum gününde sürpriz yaptı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı.
Korona virüs salgınına yakalanan ikiz kardeşler, 8'inci doğum g��nlerini tedavi gördükleri Ankara Şehir Hastanesinde kutladı.
PASTA KESTİLER
Minikleri doğum gününde yalnız bırakmayan hastane hekim ve hemşireleri ikizler için pasta kesti.
KAMERALARA YANSIDI
Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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