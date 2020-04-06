Ankara’da koronavirüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi

Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs hastası ikiz kardeşlere doğum gününde sürpriz yaptı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı.

Korona virüs salgınına yakalanan ikiz kardeşler, 8'inci doğum g��nlerini tedavi gördükleri Ankara Şehir Hastanesinde kutladı.

PASTA KESTİLER

Minikleri doğum gününde yalnız bırakmayan hastane hekim ve hemşireleri ikizler için pasta kesti.

KAMERALARA YANSIDI

Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.