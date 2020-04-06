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Ankara’da koronavirüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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KORONA HASTASI İKİZLERE BÜYÜK SÜRPRİZ!

sağlık personeli, koronavirüs hastası ikiz kardeşlere doğum gününde sürpriz yaptı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı.

Korona virüs salgınına yakalanan , 8'inci doğum g��nlerini tedavi gördükleri Şehir Hastanesinde kutladı.

Ankara’da koronavirüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi ANKARA’DA KORONAVİRÜS HASTASI MİNİK İKİZLERE HASTANEDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

PASTA KESTİLER

Minikleri doğum gününde yalnız bırakmayan hastane hekim ve hemşireleri ikizler için pasta kesti.

KAMERALARA YANSIDI

Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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