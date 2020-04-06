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Haberler Galeri Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...

Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...

Son dakika... Corona virüsü aşısı bulundu mu? Koronavirüs ilacı bulundu mu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'nin de gündeminde bulunan koronavirüs ile ilgili bilim insanları aşı ve ilaç bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüse karşı sevindiren haber Türk bilim insanından geldi. Prof. Dr. Aykut Özkul'un koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 14:23 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 14:36
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Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...

Corona virüsü aşısı bulundu mu? Koronavirüs ilacı bulundu mu? Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 280 bin olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bini aştı. Kovid-19 salgının dünyaya yayılmasıyla virüse tam bağışıklık sağlayacak aşı veya hastalığı kesin tedavi edecek ilaç geliştirme çabaları sürüyor. Türk bilim insanı koronavirüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı. Peki, corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? İşte son gelişmeler...

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Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...

CORONA VİRÜSÜ AŞISI VE İLACI BULUNDU MU?

Ankara Üniversitesinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Aykut Özkul'un çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Kovid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.

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Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, "Arkadaşlarımı kutluyorum inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ankara Üniversitesindeki çalışmanın Biyoteknoloji Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi Viroloji Laboratuvarlarında yürütüldüğü öğrenildi.

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Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 5 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 27 bin 69 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı bin 381, toplam entube hasta sayısı 935 olarak açıklanırken, 1042 hastanın iyileştiği bildirildi.

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Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...

ARAP ÜLKELERİNDE KOVİD-19'DAN ÖLÜMLER VE VAKA SAYILARI ARTIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Fas'ta 71'e, Lübnan'da 19'a yükselirken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Filistin'de de vaka sayıları arttı.