Corona virüsü aşısı ve ilacı bulundu mu? Türk bilim insanından sevindiren haber geldi! Koronavirüs izole edildi...

Son dakika... Corona virüsü aşısı bulundu mu? Koronavirüs ilacı bulundu mu? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'nin de gündeminde bulunan koronavirüs ile ilgili bilim insanları aşı ve ilaç bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüse karşı sevindiren haber Türk bilim insanından geldi. Prof. Dr. Aykut Özkul'un koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan "SARS-COV-2 virüsünün izolasyonu"nu başardığı açıklandı. İşte detaylar...