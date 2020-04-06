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Ankara’da koronavirüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi
Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs hastası ikiz kardeşlere doğum gününde sürpriz yaptı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı.
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