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06.04.2020

Ankara’da koronavirüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi

Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, koronavirüs hastası ikiz kardeşlere doğum gününde sürpriz yaptı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı.

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