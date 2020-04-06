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Koronavirüs teşhisiyle tedavi görüyorlardı alkışlarla taburcu oldular |Video
Türkiye’de koronavirüsü yenenlerin sayısı bini geçerken aralarında 70 yaş üstü olanlarda var. Koronavirüsü yenen vatandaşlar hastanelerden alkışlarla taburcu edildi. Sivas'ta 19 hasta, Samsun'da iki yaşlı hasta virüsü yenerken Rize'de de 12 kişi alkışlarla taburcu edildi. İşte o görüntüler...
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