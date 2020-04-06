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06.04.2020

Koronavirüs teşhisiyle tedavi görüyorlardı alkışlarla taburcu oldular |Video

Türkiye’de koronavirüsü yenenlerin sayısı bini geçerken aralarında 70 yaş üstü olanlarda var. Koronavirüsü yenen vatandaşlar hastanelerden alkışlarla taburcu edildi. Sivas'ta 19 hasta, Samsun'da iki yaşlı hasta virüsü yenerken Rize'de de 12 kişi alkışlarla taburcu edildi. İşte o görüntüler...
İzmir’de 84 yaşında koronavirüs yenen hasta, taburcu oldu İZMİR'DE 84 YAŞINDA KORONAVİRÜS YENEN HASTA, TABURCU OLDU

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