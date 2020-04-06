İzmir’de coronavirüsü yenen Oğuzhan Yar: Düşmanın adı var, kendi yok
İzmir’de koronavirüsü yendikten sonra evde tek başına 14 günlük karantina sürecine 34 yaşındaki Oğuzhan Yar, yaşadığı zor süreci anlattı. Oğuzhan Yar, “Düşmanın adı var, kendi yok. Lütfen çalışmak zorunda olan herkes tedbirlerini alsın. Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim. Ailemden birine bir şey olsa şuan dışarı çıkamam. Lütfen herkes uyarıları dikkate alsın.” dedi.
Koronavirüsü hala önemsemeyip, gereken tedbirleri almayanlar olmasına üzüldüğünü belirten Yar, "Düşmanın adı var, kendi yok. Bu yüzden çok dikkatli olun. Hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın" dedi.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İzmir'de yaşayan, 2 çocuk babası ve hurda geri dönüşüm tesisi sahibi Oğuzhan Yar'da, halsizlik ve şiddetli öksürük nedeniyle gittiği hastanede yapılan test sonucu 'Covid-19' tespit edildi.
TABURCU EDİLDİ
Pandemi hastanesi olan, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılan Yar, 5 gün boyunca yoğun tedavi sürecine girdi. Tedavinin ardından taburcu edilen Yar'a evde 14 gün karantinada kalması belirtildi. Yar, bu süreçte kendisini en çok zorlayan konunun ailesini görememek olduğunu dile getirdi.
"AKCİĞERLERİMDE NODÜLLER TESPİT EDİLDİ"
Hastalığı hala önemsemeyerek, gereken tedbirleri almayanlar olmasından derin üzüntü duyduğunu dşle getiren iş insanı Oğuzhan Yar, şunları söyledi:
"Bana koronavirüs teşhisi koyuldu ve hastanede tedavi altına alındım. 5 günlük tedavi sonucu 6'ncı gün yapılan testin negatif çıkmasıyla taburcu oldum. 14 gün evimde karantinada kalacağım. Taburcu olduktan sonra insanlarımızın hala vakanın ciddiyetine varamadığını üzülerek gördüm. 25 Mart Çarşamba günü evimde bir anda halsizlik hissettim ve öksürüğümün daha da arttığını gördüm. Ateşim olmadı, solunum sıkıntım yoktu. Bu şikayetlerle hastaneye başvurdum. Akciğerlerimde yaygın bir şekilde nodüller tespit edildi.
"LÜTFEN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALSIN"
Şu an çok iyiyim ama sağlık elimizdeyken kıymetli. Herkes, sağlığını kaybetmeden devletimizin milletimize yaptığı uyarıları dikkate alsın. Babaysanız ve evinizin ihtiyaçlarını karşılayan sizseniz daha çok dikkat etmelisiniz. Ben hastanedeyken yengemi kaybettim, cenazesine gidemedim. Şu an ailemden bir kişiye herhangi bir şey olsa dışarı çıkamam. Çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız lütfen gerekli önlemleri alsın. Bu hastalığa yakalanmamak için çok özen gösterdim ama yine de beni yakaladı. Düşmanın adı var, kendi yok. O yüzden her birimiz dikkatli olalım."
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