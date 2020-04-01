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Destansı dayanışma! Dalga dalga büyüyor...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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DESTANSI DAYANIŞMA! DALGA DALGA BÜYÜYOR...

Başkan 'ın 7 maaşını bağışlayarak, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı 'na, destek çığ gibi büyüyor. “Biz Bize Yeteriz” sloganıyla başlayan kampanyaya çocuğundan yaşlısına, belediye başkanından işsizine, rektöründen bakanına her kesimden kişiler katıldı.

Başkan 'ın 7 maaşını bağışlayarak, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı 'na, destek çığ gibi büyüyor.

Milletvekilleri, siyasiler, belediye başkanları, valiler, rektörler ve çeşitli kamu çalışanları, çocuklar, gençler, işsizler ellerinden geldiğince destek veriyor.

* 'de daha önce Körfez İlçe Belediyesi'nde çalışan ve şu anda işsiz olan Mesut Şimşek 2 bin 354 lira işsizlik maaşını bağışladı.
* Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ve engelli olan olan Nami Aydoğdu (68), Vefa İletişim Hattı'nı arayarak çağırdığı ekiplere bir miktar para bağışladı.
* Adıyaman Turgutreis Mahalle Muhtarı Abdulkadir Geylani Taş maaşının yarısını, Aydın'ın Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi Muhtarı Mehmet Güler ise bir maaşını bağışladı.

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* Kocaeli Körfez ilçesinde 6 yaşındaki Kaan Ekinci kumbarasındaki 300 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
* 10 yaşındaki Burak Youtube üzerinden açtığı kanaldan kazandığı ilk para olan 200 lirayı bağışladı.
* Erzurum Karayazı'da da İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Devran Özmen kumbarasında biriktirdiği 29 lirayı kampanya hesabına yatırdı.
* Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı üçer aylık maaşlarıyla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 5, Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz 2 maaşlarıyla kampanyaya destek verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin her ay maaşından tasarruf ederek sürece dahil olacağını belirtirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter bazı esnafa ve beş ailenin her türlü ihtiyacını karşılayacağını kaydetti. MHP Milletvekili Baki Ersoy da 50 ailenin ev kiralarını 3 aylık maaşından ödeyeceğini kaydetti.
* Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 50 bin lira, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba 25 bin lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grubu 46 bin lira, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6 maaşını bağışlarken, eşi Sevinç Aktaş 13 bin lira değerindeki ziynet eşyası, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 50 bin lira, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker 10 bin lira, Hacıbektaş AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sami Dişli, bir yıllık maaşını bağışladı.

Sabah

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