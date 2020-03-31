Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına savunma sanayiinden 10 milyon TL'lik destek |Video

Savunma sanayiinden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde “Biz bize yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na savunma sanayii sektörü de destek oldu. TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları kampanyaya toplamda 10 milyon lira bağışta bulundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş A Haber canlı yayınında aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in 3 aylık maaşını bağışladığı kampanyaya SSB'nin iştiraki olduğu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri de 1'er aylık maaşlarıyla destek oldu. SSB koordinasyonunda savunma sanayii firmaları da kampanyaya bağışta bulunurken, ilk etapta TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, SSTEK ve TEI-TUSAŞ Motor Sanayii firmaları kampanyaya toplamda 10 milyon lira bağışta bulundu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, savunma sanayii olarak bu süreçte milletin ve sağlık sektörünün yanında olduklarını belirterek, "Sektör olarak bütün imkanlarımızı harekete geçirirken, yerli solunum cihazı üretimine de destek oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da savunma sanayii ailesi olarak bağışlarımızı yapıyoruz. Kişisel desteklerimizin yanında bazı firmalarımızla birlikte sektör olarak toplam 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz. Bunun devamının da geleceğine inanıyorum. Savunma sanayii ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandılar…