İstanbul'dan korsan çıkışa izin yok!
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili İçişleri Bakanlığı virüsün büyük kentlerden Anadolu’ya yayılmasına karşı ek önlemler aldı. Birinci derece akraba olmayan kişilerle yolculuklara korsan taksi muamelesi yapılacak.
Hükümet, başta İstanbul olmak üzere üç büyük şehirden Anadolu'ya geçişleri kontrol altına almak için ek önlemler uyguluyor. Özellikle İstanbul'dan yoğun şekilde şehirden ayrılma talepleri üzerine seyahate izin zorunluluğu getirilirken, korsan taksilerle çıkış yapanlara karşı da önlemler alınıyor. İçişleri Bakanlığı, eş, dost, akraba bile olsa kendisine ait araçta ve birinci derece yakınları olmayanların şehir dışına çıkışına izin vermeme kararı aldı. Konu önceki günkü Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, başta İstanbul olmak üzere, üç büyük şehirdeki vatandaşların memleketlerine gitme konusunda başlattığı hareketlilik gündeme geldi. Bunun virüsün Anadolu illerine yayılmasını hızlandırdığı belirtilirken, ek önlemlerin gerektiği ifade edildi.
KORSAN TAKSİ
Hürriyet'in haberine göre; Özellikle İstanbul'da özel araçları olmayanların, korsan taksilerle anlaşarak memleketlerine gitmeye çalıştıkları, bunun dışında eş, dost, akrabalarının araçlarını bu amaçla kullandıkları saptandı. Bu hareketliliği yavaşlatmak için kendi özel aracı olmayan ve araçta birinci derece yakınları bulunmayanların şehir dışına çıkışına izin verilmemesi kararlaştırıldı.
KENDİNE AİT ARAÇ
Kendisine ait aracı ve birinci derece yakını olmayanlarla seyahat denetimi, sadece büyük şehirlerin çıkışlarında değil, 81 ilin girişlerinde de denetlenecek. Seyahat iznini amaç dışı kullananlara ceza verilecek. Hükümet kaynakları, "Araçtakiler 'Akrabam veya arkadaşım' dese bile bunlara korsan taksi muamelesi yapıp ceza kesilecek. Sadece birinci derece yakınların araçlarının geçişine izin verilecek. Özellikle İstanbul'da sorun yaşanıyor. Büyük oranda çıkışlar engellenecek" dediler.
İSTANBUL TAKİPTE
Aynı kaynaklar, Türkiye genelinde görülen virüs vakalarının büyük bölümünün İstanbul'dan gelenler olduğunu ifade ettiler. Muhtarlar, kaymakamlar ve valiler tarafından büyük şehirlerden küçük yerleşim yerlerine gelenlerin takibinin daha sıkı yapılması ve izolasyon uygulanması kararlaştırıldı.
'ÇIKIŞLAR DURDURULSUN' ÖNERİSİ
Yapılan çalışmalarda özellikle İstanbul'da tüm şehir dışı çıkışların durdurulması düşünüldü. Özel araçlarla ilgili uygulamada zorlanılacağı, özellikle kendi araçlarıyla yakın illere çalışmaya gidenler açısından sorun yaşanacağı ifade edildi. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde, özel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması şimdilik kaydıyla ertelendi.
65 YAŞ ÜSTÜ ÇİFTÇİLER
Ürün ekim dönemi olması nedeniyle tarımda sağlanan esnekliklere 65 yaş üstü üreticiler de dahil ediliyor. Valiliklere, tarlada ekim için çalışan 65 yaş üstü üreticilere esnek yaklaşmaları için talimat gönderildi.
15 NİSAN'A KADAR YÜKSELİŞTE
Hükümette yapılan değerlendirmelerde, salgının 15 Nisan'a kadar yükselişte olacağı, bu nedenle alınan önlemlerin artarak devam edeceği de vurgulandı.
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