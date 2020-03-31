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Bakan Koca'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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BAKAN KOCA'DAN DESTEK ÇAĞRISI!

, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." çağrısı yaptı.

, Twitter hesabından, Başkan 'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bağış yapılacak banka hesap numaralarını da paylaşan Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." ifadelerini kullandı.

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