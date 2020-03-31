Bakan Koca'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." çağrısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.
Bağış yapılacak banka hesap numaralarını da paylaşan Koca, mesajında, "Koronavirüse karşı hepimiz eşit şartlarda değiliz. Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜSE KARŞI HEPİMİZ EŞİT ŞARTLARDA DEĞİLİZ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020
Maddi desteğe ihtiyaç duyanları lütfen destekleyin.#BizBizeYeterizTürkiyem pic.twitter.com/nVj5z04Qhl
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