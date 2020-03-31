İzmit’te simit satarak geçinen vatandaş, kazandığı 35 lirayı kampanyaya bağışladı

İzmit’te geçimini simit satarak sağlayan 43 yaşındaki Erkan Aydın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası’na, 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, açıkta simit satışının yasaklanmasının ardından evlere simit götürmeye başladı.

TELEFON İLE SİPARİŞ ALIYOR

Telefon ile aldığı siparişleri poşetleyerek evlere servis eden Erkan Aydın, 2 günde kazandığı toplam 35 lirayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR İŞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Herkesi bağış yapmaya davet eden Erkan Aydın, "Ben 2 gündür telefon siparişi ile simit satıyorum. İnsanlar bana telefon ediyor, ben de simitlerini evlerine götürüyorum. Allah'a şükür işimiz devam ediyor." dedi.

HERKESİ BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM""

Aydın, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de destek olmak istedim. 2 günde kazandığım 35 lirayı bu kampanyaya bağışladım. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



