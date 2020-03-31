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Göztepe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya dev destek

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Giriş Tarihi: 31.03.2020
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GÖZTEPE’DEN KAMPANYAYA DEV DESTEK

Kulübü, Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan ‘Biz Bize ’na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı.

İzmir'in 'deki temsilcisi , Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan 'Biz Bize 'na destek verdi. Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.

Başkan Erdoğan 7 maaşını bağışlayarak başlattı! Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor BAŞKAN ERDOĞAN 7 MAAŞINI BAĞIŞLAYARAK BAŞLATTI! MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

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