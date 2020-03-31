Son dakika: Kahramanmaraş'ta acı olay! Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın kemik erimesi hastalığı olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi, Azerbaycan Bulvarı üzerinde 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan 68 yaşındaki Nevzat E.'yi ziyaret için gelen kardeşi Ahmet E. (58) evin kapısını açamayınca durumdan şüphelenerek polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve balkondan girdi. Evinde hareketsiz bulunan yaşlı adamın öldüğü belirlendi.
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