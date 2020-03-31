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Medipol Başakşehir’den dayanışma kampanyasına tam destek

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Giriş Tarihi: 31.03.2020
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BAŞAKŞEHİR DE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan dayanışma kampanyasına 2 milyon 14 bin TL bağışladıklarını açıkladı.

'den koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan dayanışma kampanyasına destek geldi. Turuncu- lacivertli kulüpten yapılan açıklamada koronavirüs ile mücadele döneminde yardıma muhtaç olan ailelere yönetim kurulundan 1 milyon 14 bin TL, futbolcu, teknik ekip ve personelden de 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon 14 bin TL'lik bağış yapılacağı duyuruldu. Başakşehir'in resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 'ın başlattığı milli dayanışma kampanyasına İstanbul olarak tam destek veriyoruz.

Devletimizin ihtiyaç sahiplerine destek olma çalışmasına kulübümüz adına yönetim kurulumuz 1 milyon 14 bin TL, futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimiz de 1 milyon olmak üzere toplam 2 milyon 14 bin TL ile katkıda bulunmuştur.

Her zaman olduğu gibi bugün de devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu zor günleri el ele vererek hep birlikte aşacağız. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için."

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