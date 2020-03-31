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Dünyaya örnek gönüllü corona virüs karantinası!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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DÜNYAYA ÖRNEK GÖNÜLLÜ CORONA VİRÜS KARANTİNASI!

Dünyada hızla yayılan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler alınırken, merkeze bağlı 110 haneli ’nde köylü karantina kararı aldı. Hiçbir vakanın olmadığı köy girişinde nöbet tutan köylü kimsenin giriş ve çıkışına izin vermiyor

Merkez'e 17 km uzaktaki 110 haneli 'nde de ihtiyar heyeti toplanıp köye giriş çıkışların kapatılması yönünde karar aldı. Piknikçiklerin de büyük ilgi gösterdiği köyün iki giriş çıkışına nöbetçi konuldu. Yazıbaşı'nın iki giriş çıkışında da nöbet tutuluyor.

Tüm ailesinin bu köyde yaşadığını belirten ve Adıyaman Merkez'de öğretmenlik yapan Hüseyin Pir Rençber, "Kahta'da iki vatandaşın koronavirüsten yaşamını yitirdiği haberi gelince böyle bir karar aldık. Köyün ileri gelenlerinin öncülüğünde bir toplantı yapıp karar aldılar. 24 saat esasına göre her gün iki hane nöbet tutuyor. Köye bir haftadır dışarıdan hiç kimseyi almadık. Köyde yaşayanların ihtiyaçlarını ise kontrollü bir şekilde evlere bırakıyoruz" diye konuştu.

Muhtar Hasan Değirmenci ise, "Köyümüzü ve köylülerimizi korumak için böyle bir karar aldık. Bu zor günleri de hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatacağız" dedi.

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