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Yozgat Valiliği duyurdu! Derbent Köyü karantina altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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VALİLİK DUYURDU! KARANTİNA ALTINA ALINDI

Valiliği, 'nün koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ''İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi.'' ifadeleri kullanıldı.

Valiliği, 'nün koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, ''İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi.'' ifadeleri kullanıldı.

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