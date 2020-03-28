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Yozgat Valiliği duyurdu! Yukarıkarahacılı Köyü karantina altına alındı

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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VALİLİK DUYURDU! BİR KÖYE DAHA KARANTİNA

Valiliği: Çekerek İlçemize bağlı 'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.

Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekerek ilçemize bağlı 'nde koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.

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RİZE VE VAN'DA DA BAZI YERLEŞİM YERLERİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Dün Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi de koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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Son dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı SON DAKİKA: RİZE'NİN KENDİRLİ BELDESİ CORONAVİRÜS NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI

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