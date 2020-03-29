Son dakika: Sivas'ta 5 köy karantina altına alındı
Son dakika haberi... Türkiye’de coronavirüsü nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı. Sivas'ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 5 köyün karantinaya alındığı duyuruldu. Daha önce de Çankırı, Kütahya, Yozgat ve Rize'de bazı köyler karantina altına alınmıştı.
Coronavirüsü tedbirleri Türkiye genelinde uygulanmaya devam ediyor. Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Yukarı Kulaca köyü, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlara yönelik tedbirlerin artırıldığı belirtildi.
Kent giriş ve çıkışlarıyla köylerde önemli tedbirler alındığına işaret edilen açıklamada, "Kocaeli'den Şiran ilçesine geldiği belirlenen bir kişinin, Kocaeli'de koronavirüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır." ifadesine yer verildi.
SİVAS'TA 5 KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehir dışı çok fazla hemşehrimizi ağırladığı için her türlü olasılığa karşı, tedbir amaçlı, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köylerimizde karantina kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, karantinaya alınan köylere, giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.
ÇANKIRI
Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.
KÜTAHYA
Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada corona virüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" denildi. Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.
YOZGAT'TA 1 RİZE'DE 4 KÖY KARANTİNAYA ALINDI
Yozgat Valiliği dün yaptığı açıklamada 1 köyün karantinaya alındığını duyurmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, "Çekerek İlçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." denildi.
RİZE'DE 4 KÖY KARANTİNA ALTINDA
Rize İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU 12 KÖYÜN KARANTİNADA OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi.
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