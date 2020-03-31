Fabrikalar harekete geçti! İşte korona üretim hattı...
Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını ile mücadele için Türkiye’nin dört bir yanındaki fabrikalar harekete geçti. Tekstilden otomotive kadar birçok fabrika maske, dezenfektan, tıbbi malzeme üretmeye başladı. İşte korona üretim hattı.
Türkiye'nin dört bir yanındaki firmalar corona virüsü salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme üretimi için harekete geçti. Fabrikalarını kapatan hazır giyim firmaları günlük 1 milyon adet maske üretimine başladı. Tofaş, tesislerinde üç farklı koruyucu ekipman imalatı yapacağını duyurdu. Otomotiv yan sanayi firmaları maske üretimine girişti.
İŞTE FABRİKALARINI SALGINLA MÜCADELE İÇİN AÇAN FİRMALAR…
TOFAŞ SİPERLİKLİ MASKE ÜRETİYOR
TOFAŞ, sağlık sektöründe görev yapan personelin virüsten korunması amacıyla, hekimlerce doğrulanmış tıbbi destek ekipmanları, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin ilk örneklerini Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim etti. Bu hafta siperlikli maske üretimine başlıyor.
YAN SANAYİ HAREKETE GEÇTİ
Kocaeli'nde Toyota'ya tedarik ürünler imal eden ve bu süreçte üretime ara veren Ecoplas, 'siper' adı verilen yüz maskelerinden üretmek için yeni kalıplar hazırladı. Şirket 30 bin adet üretim kapasitesi planlıyor. Kocaeli'ndeki otomotiv yan sanayi firması Farplas, tesislerini koronavirüsle mücadeleye ayırdı. Şirketin CEO'su Ömer Burhanoğlu, "İlk etapta üç boyutlu yazıcılarla imalat yaptık. Seri üretim için harekete geçtik' dedi.
KOLONYACILAR DEZENFEKTAN YAPACAK
Kolonya üreten Eyüp Sabri Tuncer ve Rebul da dezenfektan üretimine giriyor. Rebul Kozmetik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Müderrisoğlu, İstanbul Arnavutköy'deki fabrikalarında kolonyanın yanı sıra ayrı bir üretim hattında dezenfektan üretmeye başlayacaklarını söyledi. Eyüp Sabri Tuncer'in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer de, dezenfektan üretimi için 20 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını belirterek, "Ankara'daki fabrikamızda ayrı bir üretim hattı kuruyoruz" diye konuştu.
MAKİNECİLER SAĞLIK CİHAZI İŞİNE GİRDİ
Kocaeli-Eskişehir'de bulunan Akplast- Beko solunum cihazı üretecek. Kocaeli'nde faaliyet gösteren Form Makine ürettiği pleksi maskeleri sağlık çalışanlarına dağıtmaya başladı. 3 boyutlu (3D) yazıcılarla üretim yapan İstanbul'daki Tridi Atölye, sağlık çalışanlarını virüsten korumak için şeffaf yüz kalkanı üretti. Jandarma Genel Komutanlığı, bez maske üretimine başladı. Ankaralı Biotel de atıl durumdaki makine kapasitesini listeliyor.
YAZILIM GELİŞTİREN BİLE VAR
Medibook hastalara, görüntülü, uzaktan takip modülleri ile sağlık hizmet verilmesini sağlayan tele sağlık girişimi oluşturdu. Ankaralı CoroWarner testi pozitif çıkanların temas ettiği kişileri uyaracak mobil uygulama geliştirdi. İstanbul'da faaliyet gösteren Money Shower ATM'lere uygulanan ve kağıt paraları koronavirüs dahil tüm bakteri ve virüslerden yüzde 99 oranında arındıran kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi. İTÜ Magnet Fab, 3 boyutlu yazıcıda yüz kalkanı siperlik üretmeye başladı. İstanbullu Cbot, bilgi asistanı olan Koronabot'u geliştirdi.
KOBİ'LER SAĞLIK İÇİN ÜRETİYOR
Kocaeli Bilim Merkezi, doktorların korunması için 3D yazıcılar aracılığıyla koruyucu yüz maskesi üretmeye başladı. Ankara Ostim'de faaliyet gösteren Polgen Bioteknoloji yerli tanı kiti üretimi yapıyor. Kastamonulu DOF Robotics, sağlık çalışanlarının en büyük ihtiyacı olan asetatlı koruyucu maskeleri ücretsiz üretecek. İstanbul'da faaliyet gösteren Dentac, 1 milyon TL yatırımla PVC ve lastik malzemeden üretilen 'Yüz Siperi' üretti. Ankara'da bulunan Swenna şirketi sıvı geçirmeyen önlük yapıyor.
Sabah
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