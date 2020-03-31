ABD sağlık sistemi alarm veriyor!
Dünya genelinde koronavirüs salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'de tıbbi malzeme eksikliği alarm vermeye başladı. New York’ta bir haftalık stok kaldı. Yüzlerce solunum cihazına acilen ihtiyaç var.
Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü ABD, zor günler geçiriyor. Ölü sayısının 2 bin 509'e yükseldiği vaka sayısının ise 143 bin 25'e çıktığı ülkede tıbbi malzeme stokları tükeniyor. Ölü sayısının bini geçtiği New York'un Belediye Başkanı Bill de Blasio, sadece bir haftalık tıbbi malzemesi kaldığını açıkladı. Blasio ayrıca, yüzlerce solunum cihazına acilen ihtiyaç olduğunu bildirdi. Evde kalma kuralını 15 Nisan'a kadar uzatan New York Valisi Andrew M. Cuomo ise, 8 bin 500'e yakın hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü aktararak, "Binlerce kişinin öleceğini düşünmekten başka şansımız yok" dedi. Salgından en çok etkilenen başkent Washington'da, hastaneleri dolduran corona virüsü hastalarına yer açabilmek amacıyla planlanmış birçok ameliyat iptal edildi.
ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait bin yatak kapasiteli hastane gemisi USNS Comfort, yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı. Bin 277 personelin 24 saat görev yapacağı gemide 12 ameliyat odası bulunuyor. USNS Comfort'ta corona virüsü ile bağlantısı olmayan diğer hastaların tedavi edileceği belirtildi.
ÇİN'DEN ACİL YARDIM
ABD salgınla mücadele edebilmek için diğer ülkelerden yardım almaya başladı. Çin ile yapılan anlaşma kapsamında, dün tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak New York'a indi. Söz konusu uçakla 130 bin adet N95 maskesi, 1,8 milyon adet ameliyat maskesi, 70 bin termometre ve 10 milyondan fazla tıbbi eldiven olduğu belirtildi. Beyaz Saray, iki ülke arasında kamusal ve özel iş birliği yapıldığını ve gelen uçağın beklenen 20 uçaktan ilki olduğunu açıkladı. Ülkede corona virüsüne bağlı ölümler hızla artarken Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci ise "ABD'de 100 bin veya daha fazla ölümün yaşanabileceği" uyarısında bulundu.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- 'Virüse iyi geliyor' dediler fiyatı 2 kat arttı
- Virüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
- CHP ve FETÖ Türkiye'nin kenetlenmesini hazmedemedi
- ABD'li sanatçıdan Türkiye'ye destek
- Fabrikalar harekete geçti! İşte korona üretim hattı...
- Ölmek üzereyken kurtarıldı! Son hali şaşırttı...
- Kenan İmirzalıoğlu gülmeden edemedi!
- Bakan Çavuşoğlu Irak'lı mevkidaşı ile görüştü
- Erbaş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
- Dünyaya örnek gönüllü corona virüs karantinası!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?