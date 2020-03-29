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Son dakika: Kütahya Valiliğinden karantina açıklaması: Koronavirüs nedeniyle....

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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KÜTAHYA VALİLİĞİNDEN KARANTİNA AÇIKLAMASI

'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Evlerinde kalmaları yönünde vatandaşların uyarıldığı açıklamada, onlardan, bulundukları şehir, belde ya da köyü terk etmemeleri, zorunlu olmadıkça seyahata çıkmamaları istendi.

Öte yandan, Valiliğin kararı doğrultusunda görevlendirilen jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantina altına alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

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