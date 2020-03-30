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Koronavirüse (Covid-19) karşı kullanılan bu meyve zehirleyebilir! Doktor Coşkun Usta'dan önemli uyarı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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KORONAVİRÜSE KARŞI KULLANILAN BU MEYVE ZEHİRLEYEBİLİR

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. , koronavirüse (Covid-19) karşı iyi geleceği söylenen greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan kişilerde zehirlenmeye neden olabileceğini söyledi.

Dünyada 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı insanlar da kişisel önlemlerini almaya devam ediyor. Bu önlemler kapsamında, virüse karşı vücut direncini artırmak için kullanılan C vitamini içeren ürünlerin tüketimi, son dönemde arttı. Ancak Prof. Dr. , C vitamini içeren diğer ürünlerden farklı olarak sadece greyfurtta bulunan 'furanokumarin' maddesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti. Prof. Dr. Usta, bu madde nedeniyle greyfurtun fazla tüketiminin, ilaç kullanan insanları ölüme götürebildiğini söyledi. salgını nedeniyle herkesin ilaç kullanma potansiyeli olduğunu belirten Usta, bu dönemde suyu tüketmenin doğru olmadığını kaydetti.

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