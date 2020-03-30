Son dakika: Çorum’da bir köy koronavirüs (Covid-19) sebebiyle karantinaya alındı
Son dakika haberine göre; Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir köy koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir köy koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle tedbir amacıyla karantinaya alındı. İlçeye bağlı Oyaca köyünde yaşayan bir kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine köye giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.
JANDARMA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTI
Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde sağlık ekipleri sürekli kontrol yaparken, yapılan anonslarla da köylülerden dışarı çıkmamaları isteniyor.
KARANTİNA KARARI KARAR BÖYLE AÇIKLANDI
İlçe Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, "Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyümüzde insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durum köy muhtarı ve halkına tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulması kararlaştırılmıştır" denildi.
SON DAKİKA: ALMANYA’DA KORONAVİRÜS (COVİD-19) NEDENİYLE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? | 30 MART 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU...
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