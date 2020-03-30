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EBA TV yenileniyor! Tiyatro da EBA TV ile birlikte eve giriyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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EBA TV YENİLENİYOR! TİYATRO DA EVE GİRİYOR

sürecine geçen öğrenciler TRT-EBA TV üzerinden derslerini almaya başladılar. tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin 'a kadar uzatıldığı bildirildi.İlkokul, ortakokul ve lise derslerinin verildiği EBA TV yenileniyor. Önümüzdeki haftadan itibaren tiyatrodan oyuna, konserden “veli kuşağına” pek çok yenilik ekranlara gelmeye başlayacak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 'a kadar uzatılan dönemi öğrencilere derslerinin yanı sıra okulda yapılan hemen hemen her etkinliği de evine taşıyacak.

Bir haftaya kadar EBA TV'de çocuk tiyatroları ve konserler de yayınlanması için hazırlık yapılıyor. Ayrıca drama ve beden eğitimi gibi ders videoları da yayına girecek. EBA TV'de bir de "veli kuşağı" saati olacak. İşte okulu her yönüyle eve taşıyacak EBA'daki yenilikler:

ÖDEV VERİLECEK:
Öğretmenler bu haftadan itibaren öğrencilerle EBA üzerinden etkileşim irtibat halinde olacak. Gerekirse veliyle de iletişim kurulacak. Çocuklara ödev ve görev de verilecek.

OYUN VE BEDEN EĞİTİMİ: Öğretmenler bazı temel hareketleri çocuklara EBA üzerinden yaptıracak. EBA İlkokul TV üzerinden anne babaların da katılabileceği oyun saati kuşağının da yayına girmesi içi çalışma başlatıldı.

DERS SAATLERİ UZAYACAK: Daha önce öğlene kadar olan ilkokul ve ortaokul ders saatleri önümüzdeki haftadan itibaren saat 15: 00'e kadar uzayacak.

EBA İLKOKULLARA DA AÇILACAK: Daha önce sadece velilerinin kullanabildiği ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri de internetten EBA'ya girebilecek.

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VELİLER DE UNUTULMADI
Velilerin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği adı altında EBA TV'de eğitim kuşağı hazırlanacak. Koronavirüs önlemlerinden, çocuklarla evde nasıl zaman geçirileceğine, etkinlik ve günlük akışa dair önerilerin olacağı bir yayın kuşağı olacak.
11 ve 12'LERE SINIRSIZ EBA: Üniversite sınavlarına hazırlanan 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ise EBA Akademik Destek Sistemi'nden saat sınırlaması olmaksızın faydalanabilecek.
TV HEDİYESİ SEVİNDİRDİ: Erciş'te TV olmadığı için dersleri takip edemeyen 2 kardeşe, Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından televizyon hediye edildi.



GÜNÜN OYUNU: Sözcük Türetme
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* En az 2 kişi
* Kâğıt ve kalem
Önce anahtar kelime ve süre belirlenir. Oyuncular bu kelimenin harflerini kullanarak belirlenen süre içinde anlamlı sözcükler türetmeye başlar. Süre bitince oyuncular buldukları kelimeleri okurlar. Kelimelerin harf sayısı üzerinden puanlama yapılır. İki harfli kelime iki puan, üç harfli kelime üç puan gibi. En uzun kelimeyi türeten oyuncuya fazladan on puan verilir. Oyun, ikinci oyuncunun söylediği anahtar kelime ile yeniden başlar. Bu oyunda, sözcüklerin anlamları ve doğru yazımları için yanınızda sözlük ve imla kılavuzu bulundurabilirsiniz.

GÜNÜN KİTABI: Sağlığımızı koruyalım
"Elif Diş Bakımını Öğreniyor" kitabı sağlığın önemini anlatıyor. Dişlerini nasıl fırçalayacağını öğrenen Elif'in resimli macerası bu kitapta...

GÜNÜN GEZİSİ: Denize gidiyoruz
ilinin en çok turist çeken beldelerinden biri olan Fethiye Ölüdeniz sahilini evden çıkmadan gezebilirsiniz. Ayrıca M.Ö. 4'üncü yüzyıldan kalma kaya mezarlarını da Fethiye Ölüdeniz sanal turuyla görmek mümkün. Linklere internetteki arama motorlarından ulaşabilirsiniz

GÜNÜN ETKİNLİĞİ: Acaba ne eksik?
Evdeki bir alanı bu oyunu oynamak için seçiniz. Çocuğunuza oyun oynayacağınız alanda bir nesneyi saklayacağınızı ve o nesneyi bulmak için tahmin etme oyunu oynayacağınızı söyleyiniz. Öncelikle çocuğunuza çevredeki tüm nesnelere dikkatli bir şekilde bakması için zaman yaratınız. Ardından çocuğunuzu alanın dışına alarak, odadaki bir nesneyi saklayınız. Nesneyi sakladıktan sonra çocuğunuzu alana davet ederek, saklanan nesneyi bulmasını isteyiniz.

GÜNÜN MENÜSÜ:

ÖĞLE YEMEĞİ: 12.00
* Nohut yemeği
* Bulgur pilavı
* Ayran
* Ara Öğün (Saat 15:00): Bir avuç leblebi

KAHVALTI: 08.00
* Sebzeli omlet
* Ceviz
* Tam buğday ekmeği
* Bal-süt

AKŞAM YEMEĞİ: 18.00
* Fırında köfte patates
* Mevsim salata
* Ara öğün (Saat:20:00):1 su bardağı süt

Sabah

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: 'EBA Canlı Sınıf' uygulamasını devreye alıyoruz SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DUYURDU: 'EBA CANLI SINIF' UYGULAMASINI DEVREYE ALIYORUZ
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