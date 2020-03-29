Son dakika: Koronavirüs ile (Covid-19) mücadelede hükümetin verdiği destekler neler?

Son dakika haberi... Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye sıkı tedbirleri devreye soktu. Vatandaşların, ekonominin, özel sektörün ve tarımın ticaretin eğitimin, sağlık sektörünün ve birçok alanda kimsenin zarar görmemesi için anında harekete geçen hükümet "koronavirüs ile mücadele paketleri" açıkladı. Koronavirüs ile (Covid-19) mücadelede hükümetin düğmeye basması ile bakanlıkların aldığı kararlar ve destekler neler? İşte grafik üzerinde detayları ile anlatılan tedbir paketleri…