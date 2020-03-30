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Son dakika: E-5'te otomobil kamyonetle çarpıştı! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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E-5'TE OTOMOBİL KAMYONETLE ÇARPIŞTI!

Son dakika haberi... Bakırköy mevki'i, Avcılar istikametinde otomobil kamyonetle çarpıştı. Gelen ilk bilgilere göre, bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Bahleçievler D-100 Karayolu Edirne yönünde bir otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. aracın içinde sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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