Son dakika: E-5'te otomobil kamyonetle çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika haberi... E-5 Bakırköy mevki'i, Avcılar istikametinde otomobil kamyonetle çarpıştı. Gelen ilk bilgilere göre, kazada bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Bahleçievler D-100 Karayolu Edirne yönünde bir otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada aracın içinde sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.