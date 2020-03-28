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Koronavirüs yasaklarının ardından otogarlarda bilet fiyatları fırladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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OTOGARA GİDENLERE SOĞUK DUŞ!

Koronavirüs salgını nedeniyle otobüs seferlerine kısıtlama gelmesinin ardından bilet fiyatları fırladı. 'den 20 gün önce gelen  isimli vatandaş, "Mardin'den 90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. Ben bu 20 günde, daha yol paramı çıkarmadım.” dedi.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler yapılıyor.

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan otogardaki birçok otobüs firması, bugün saat 17.00'den itibaren geçerli olacak şehirler arası yolculuk kısıtlaması dolayısıyla akşam seferlerini iptal etti.

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YÜZDE 50 KOTASI UYGULANDI

Otobüs firması yöneticisi Mustafa Akbulut yaptığı açıklamada, cuma günü rutin seferlerde kısıtlamaya gittiklerini, valilik tarafından alınan karar kapsamında yüzde 50 kotasını uyguladıklarını aktardı.

SEFERLER İPTAL OLDU

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün saat 17.00'ye kadar olan seferleri yapacaklarını belirten Akbulut, "17.00'den ileri saat ve tarihteki yolcularımıza da seferlerin iptal olduğu bilgisini geçtik. Tüm seferleri askıya alıyoruz." dedi.

Akbulut, seferlerin iptal olduğu bilgisini mesajla vererek vatandaşların garaja gelmelerini önlediklerini, haberi alan vatandaşların da anlayışlı davrandığını kaydetti.Başka bir otobüs firması çalışanı Sadık Bozik de, bugün saat 14.00'ten sonra 'ye düzenledikleri tüm seferleri iptal ettiklerini söyledi. bilet alan yolculara iptal edilen seferlerin bilgisini telefon açarak haber verdiklerini aktaran Bozik, birkaç gün öncesine kadar otobüslerin dolu olduğunu, saat 17.00'ye kadar da gitmek isteyen birçok yolcu bulunduğunu dile getirdi.



FİYATLAR FIRLADI

Koronavirüs salgını nedeniyle otobüs seferlerine kısıtlama gelmesinin ardından otogara giden vatandaşlar ise bilet fiyatlarını görünce neye uğradıklarını şaşırdı. 'den 20 gün önce gelen "Mardin'den 90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. Ben bu 20 günde, daha yol paramı çıkarmadım." ifadelerini kullandı.

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