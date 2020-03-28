28 Mart 2020, Cumartesi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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İSTANBUL VALİSİ DUYURDU: 17.00 İTİBARİYLE DURDURULDU

Son dakika haberine göre , "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur." dedi. Yerlikaya, "Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre , "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur." dedi. Yerlikaya, "Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.

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