İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu
Son dakika haberine göre İstanbul Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur." dedi. Yerlikaya, "Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre İstanbul Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur." dedi. Yerlikaya, "Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir." ifadelerini kullandı.
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