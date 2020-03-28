Şehirler arası ulaşıma koronavirüs kısıtlamasının ardından otogarlarda son durum |Video

Koronavirüs önlemleri kapsamında şehirler arası ulaşıma kısıtlama getiriliyor. Bugün saat 17'den itibaren şehirler arası ulaşım valilik izninde tabi olacak. Peki İstanbul Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda son durum nasıl? Bu karar ne anlama geliyor? Tüm detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.