Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde vaka sayılarının iller bazında açıklanıp açıklanmayacağı sorusu üzerine Koca, illere ilişkin rakamları başından bu yana açıklamadıklarını hatırlattı. Koca, "Bir bölgenin enfeksiyonu, salgını taşıdığı, bazı illerin taşımadığı, bir bölgeden bir başka bölgeye geçişlerin daha fazla olmasına İtalya'da olduğu gibi sebep olacağını düşünerek de açıklamadık ama biz hangi bölgede hangi ilde kaç kişinin olduğunu iyi biliyoruz." dedi.