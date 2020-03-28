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Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
Koronavirüs son dakika... Türkiye'de yurt dışı temaslı ilk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı bildirildi. Son günlerde internette en çok aranılanlar arasında "Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var" sorusu yer aldı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 28.03.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 13:42
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