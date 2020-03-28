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Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı

Koronavirüs son dakika... Türkiye'de yurt dışı temaslı ilk corona virüsü vakasının açıklanmasının ardından önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı bildirildi. Son günlerde internette en çok aranılanlar arasında "Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var" sorusu yer aldı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 13:42
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Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı

Koronavirüs Türkiye'de kaç kişiye bulaştı? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde görüldü? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Virüs nedeniyle tüm dünyada ölenlerin sayısı 27 bin 889 kişi olurken, 602 bin 262 kişinin bu virüse yakalandığı belirtildi. Türkiye'de corona virüse karşı üst seviyede önlemler alınıyor. Son günlerde sıklıkla araştırılan 'Koronavirüs hangi illerde var?" sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Peki, Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Türkiye'de corona virüsü kaç kişiye bulaştı? İşte cevaplar...

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Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde vaka sayılarının iller bazında açıklanıp açıklanmayacağı sorusu üzerine Koca, illere ilişkin rakamları başından bu yana açıklamadıklarını hatırlattı. Koca, "Bir bölgenin enfeksiyonu, salgını taşıdığı, bazı illerin taşımadığı, bir bölgeden bir başka bölgeye geçişlerin daha fazla olmasına İtalya'da olduğu gibi sebep olacağını düşünerek de açıklamadık ama biz hangi bölgede hangi ilde kaç kişinin olduğunu iyi biliyoruz." dedi.

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Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİYE BULAŞTI?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 92'e yükseldi, 42 kişi iyileşti, vaka sayısı ise 5.698 oldu.

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Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ: KORONAVİRÜS AŞISI MİNİMUM 12-18 AY UZAKTA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, "(Kovid-19) için bir aşı minimum 12-18 ay uzaklıkta. Bu süre içinde, hastaları tedavi etmek ve hayat kurtarmak için terapötiklere (tedavi edicilere) acil bir ihtiyaç olduğunu da kabul ediyoruz." dedi.

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Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı

Dünya genelinde yarım milyon Kovid-19 vakası tespit edildiğini, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ghebreyesus, "Bunlar trajik sayılar. Ama, dünya genelinde yüzbinlerce kişinin de hayatta kaldığını hatırlayalım." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda yaşanan "kronik küresel sıkıntının" ise "hayat kurtarmak için verilen ortak çabalar için en büyük tehdit" olduğunu vurguladı.