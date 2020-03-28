28 Mart 2020, Cumartesi
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Rize'de eski eşini cadde ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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EŞİNİ KATLETMİŞTİ! DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

'de boşandığı 46 yaşındaki 'u cadde ortasında öldüren 61 yaşındaki 'un, cinayetten önce sosyal medyadan bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Ali Rıza Havuz, paylaşımda "Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin" ifadelerini kullandı.

'de, boşandığı 'u (46), caddede yürüdüğü sırada, hesabı açtığı gerekçesiyle başından tabancayla vurarak öldüren 'un (61) sosyal medyada, "Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Havuz'un Kurt'u vurduktan saniyeler sonra polis tarafından yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

Rize'de güpegündüz kan donduran olay! Eşini cadde ortasında vurdu RİZE'DE GÜPEGÜNDÜZ KAN DONDURAN OLAY! EŞİNİ CADDE ORTASINDA VURDU

POLİS ANINDA YAKALADI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Caddede ablasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı Ali Rıza Havuz, tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak, ağır yaralandı. Olay anında caddeden geçen polis ekibi, Ali Rıza Havuz'u yakalayarak, gözaltına aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KATİLİN YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTAYA ÇIKTI

Polisteki ifadesinde, Hatice Kurt'u sosyal medya hesabı açtığı ve fotoğraflarını paylaştığı için vurduğunu söyleyen Ali Rıza Havuz'un 3 farklı sosyal medya hesabı olduğu belirlendi. Havuz'un sosyal medya hesaplarından birinde, 23 Mart günü, "Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin" paylaşımı yaptığı görüldü.

YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Katil zanlısı Ali Rıza Havuz'un olaydan saniyler sonra polis ekiplerince yakalandığı ana ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, bir polis memurunun üzerine atlayarak, tabancayla etkisiz hale getirdiği Havuz, kalabalığın arasından alınarak polis otosuna götürülüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Rize Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Ali Rıza Havuz, sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Havuz ile beraberindeki 2 polis memurunun koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.

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