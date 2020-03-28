Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş corona virüs açıklaması

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca, bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde önce il idare kuralları ardından pandemi kurullarının toplanacağı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün saat 09.00'da tüm valiliklerde, koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için eş zamanlı olarak önce il idare kurullarının ardından pandemi kurullarının toplanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, il idare kurullarında, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması, bugüne kadar alınan tedbirlere vatandaşların en üst düzeyde riayet etmeleri ve vatandaşların zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarının sağlanmasına yönelik konular görüşülecek.

İl pandemi kurullarının toplantılarında, 30 büyükşehir başta olmak üzere sosyal izolasyon ve iller bazında sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbir karara bağlanacak. Alınan bu kararlar valilerce vakit kaybetmeksizin uygulamaya geçirilecek.

Valiler tarafından illerin özel durumları göz önünde bulundurularak il pandemi kurulu tarafından alınacak ilave tedbirler, gerekli koordinasyonun sağlanması için başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılacak.

Toplantılar ilerleyen günlerde tekrarlanacak.

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Şehirler arası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmıştır.

Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.

Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak

Piknik alanları, tören alanları gibi yerle hafta sonları kapalı olacak.

Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak

Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacaktır.

Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.