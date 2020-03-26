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Coronavirüs salgını nedeniyle tüp bebek tedavilerine ara veriliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞI YAZI GÖNDERDİ! DURDURULDU

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkanı Prof. Dr. , 'nın yeni gönderdiği yazı ile yeni bir tedavisine başlanmayacağını ve tüm işlemlerinin askıya alındığını duyurdu.

Prof. Dr. , yaptığı açıklamada, Virüsün gebelere ve anne karnındaki bebeğe etkisi üzerine tartışmalar olduğunu hatırlattı. Şu ana dek Corona Virüsle karşılaşmış, enfekte olmuş hastalar arasında bilinen az sayıda gebe olduğuna değinen Işık, içlerinden birinin ağır zatürreye yakalanıp yoğun bakıma alındığını ancak buna rağmen canlı olarak çocuğunu doğurduğunu ve durumunun iyi olduğunu anlattı.

VİRÜS TAŞIDIĞI SAPTANDI

Prof. Dr. Işık, konusunda hamileler ile gebe olmayanların aynı yüzde oranıyla hastalandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Elimizdeki veriler kısıtlı, bugüne kadar Corona Virüs enfeksiyonu geçiren gebelerden sadece 2'sinde bebeğin virüs taşıdığı saptandı, fakat bu geçişin Corona Virüsün anne rahminde çocuğa geçtiği yönünde kesin bir kanıt yok. Emzirme ve temas gibi diğer yollardan da bulaşmış olabilir. Şunu da unutmamak lazım, elimizdeki veriler geç gebelik haftasına ilişkin. Erken gebelikte veriler henüz çok az. Bizim önerimiz yine de dikkatli olmak."

"GEBE KADINLARDA ENFEKSİYONUN…"

Gebeliğin hastalığın seyrini değiştirmediğini belirten Işık, şöyle devam etti:

"Hastalık özellikle yaşlılar, yüksek tansiyon, şeker hastalığı ya da kalp hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini ve vücut direncini zayıflatan kortizon ve ya da kemoterapi alanlarda ağır seyrediyor. Ancak gebeliğe doğal uyum mekanizmaları kapsamında gebe kadının bağışıklık sisteminin gebe olmayan kadına göre bir miktar zayıfladığını biliyoruz. İlaveten, mevcut enfeksiyon etkeni olan Kovid-19 ile benzer aileden gelen Corona Virüsler ile oluşmuş SARS ve MERS salgınlarında, gebe kadınlarda enfeksiyonun daha ağır geçirildiğini de hatırda tutmak ve temkinli olmak faydalı olacaktır. Ayrıca unutulmamalıdır ki, salgınların olduğu dönemde anne ve çocuk sağlığı açısından tıbbi hizmetlere erişimde sorunlar olabilir."

ZORUNLU TUTULDU

Prof. Dr. Ahmet Zeki Işık, tedavilerine ara verilmesinin gerekliliğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda tüp bebek işlemleri açısından da derneğimizin daha önce yaptığı uyarı yazısıyla mevcut siklusların tamamlanması ve takiben yeni siklus alınmaması (yeni bir tüp bebek tedavisine başlanmaması), tüm işlemlerinin askıya alınması tavsiyesi, Sağlık Bakanlığının yeni tarihli yazısıyla da zorunlu tutulmuş olup, hem kendimizin hem de hastalarımızın sağlığı açısından titizlikle uymamız gereken bir durum halini almıştır."

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