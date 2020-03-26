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Koronavirüs haritası canlı! 26 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç?
Son dakika... Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı artıyor. Türkiye'de de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından son veriler paylaşılıyor. Bakan Koca, Türkiye'deki son gelişmelerin tablo olarak duyurulacağını açıklamıştı. Peki, Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:54
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