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Koronavirüs haritası canlı! 26 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç?

Son dakika... Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayısı artıyor. Türkiye'de de corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından son veriler paylaşılıyor. Bakan Koca, Türkiye'deki son gelişmelerin tablo olarak duyurulacağını açıklamıştı. Peki, Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 26.03.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020 11:54
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Koronavirüs haritası canlı! 26 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç?

Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu? Türkiye'de kaç kişi hayatını kaybetti? Corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya genelinde virüse karşı önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü salgınını önlemek için çalışmalar titizlikle yapılıyor. Türkiye'de ilk vaka yurt dışı temaslı olarak görülmüştü. Peki, Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ve canlı harita...

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Koronavirüs haritası canlı! 26 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç?

CORONODAN TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 59'a yükseldi, vaka sayısı ise 2433 oldu.

Bakan Koca Twitter hesabından, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." bilgisini paylaştı.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI

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Koronavirüs haritası canlı! 26 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç?
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Koronavirüs haritası canlı! 26 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç?
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Koronavirüs haritası canlı! 26 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOVİD-19'LA MÜCADELE KAPSAMINDA ULUSA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler ve gelinen aşamalarla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bini doktor, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürüde normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz." diye konuştu.