Koronavirüs haritası canlı! 26 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KOVİD-19'LA MÜCADELE KAPSAMINDA ULUSA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler ve gelinen aşamalarla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bini doktor, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahip olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, İçişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürüde normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz." diye konuştu.