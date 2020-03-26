26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Coronavirüs salgını Kayra’nın tedavisini engelledi! ABD'den Türkiye'ye gönderildiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
ABONE OL
KORONA KAYRA’NIN TEDAVİSİNİ ENGELLEDİ!

'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören ve şimdiye kadar 305 ameliyat geçiren Talha Yaman’ın (12), 'de devam eden tedavisi koronavirüs nedeniyle yarım kaldı. Kayra ve ailesi ’ye gönderildi.

İnegöl ilçesinde oturan Karakaş ailesinin oğulları 'nın 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, geçen 9 yılda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 305 ameliyat geçirdi.

CORONA NEDENİYLE YARIM KALDI

Son olarak tekrar Amerika'ya giden Kayra, buradaki 305'inci ameliyatının ardından çorba içmeye başladı. Amerika'nın Boston eyaletindeki Kayra'nın tedavisi ise nedeniyle yarım kaldı. Hastanede yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayra taburcu edildi. Kayra ve ailesi uçakla 'a gönderildi. Kayra ve ailesi, 'daki evlerinde 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

"TEDBİR AMAÇLI TABURCU ETTİLER"

Kayra'nın anneannesi Meral Güneş ise "Kayra geçtiğimiz günlerde girdiği 305'inci ameliyatın ardından çorba içmeye başladı. Fakat Kayra'nın tedavi gördüğü Amerika'daki hastanede Corona Virüs şüphesinin artması üzerine taburcu edildi. Tedavisi yarım kalan torunum uçakla İstanbul'a geliyor. Bursa'daki evlerinde bir süre karantina altında kalacaklar. Kayra'ya Corona Virüs bulaşmadı, sadece tedbir amacıyla taburcu ettiler" dedi.

Koronavirüs haritası canlı! 26 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç? KORONAVİRÜS HARİTASI CANLI! 26 MART SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA VİRÜSÜ TABLOSU: TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?
Dünyayı şoke eden sonuç! Kanalizasyonda corona virüs koronavirüs çıktı DÜNYAYI ŞOKE EDEN SONUÇ! KANALİZASYONDA CORONA VİRÜS (KORONAVİRÜS) ÇIKTI
Corona virüs koronavirüs kabusu! Kahreden haber: Biri polis diğeri hemşire... CORONA VİRÜS (KORONAVİRÜS) KABUSU! KAHREDEN HABER: BİRİ POLİS DİĞERİ HEMŞİRE...
Toplu taşımada koronavirüs önlemleri! Otobüsler tek tek kontrol ediliyor |Video TOPLU TAŞIMADA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ! OTOBÜSLER TEK TEK KONTROL EDİLİYOR |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA