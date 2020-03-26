Adıyaman’da marketteki sütleri içip geri koyan çocuk 15 gün evden çıkamayacak
Koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde Adıyaman'dan skandal görüntüler gelmişti. 15 yaşındaki M.M.T. isimli çocuk bir marketteki sütleri içip yerine koyduğu anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler sonrasında yakalanan çocuk adli kontrol şartı ve 15 gün evden çıkmama koşuluyla serbest bırakıldı.
Market rafındaki süt kutusunu açıp içtikten sonra tekrar rafa koymasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.M.T. (15) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI"
Hakkında "Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaktan" işlem yapılan M.M.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
15 GÜN EVDEN ÇIKMAYACAK
Çocuk hakkında ayrıca 15 gün evden dışarı çıkmama kararı da verildi.
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