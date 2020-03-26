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Adıyaman’da marketteki sütleri içip geri koyan çocuk 15 gün evden çıkamayacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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SKANDAL GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKMİŞTİ! İŞTE CEZASI...

Koronavirüs ile mücadele edilen şu günlerde 'dan skandal görüntüler gelmişti. 15 yaşındaki M.M.T. isimli çocuk bir marketteki sütleri içip yerine koyduğu anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler sonrasında yakalanan çocuk şartı ve 15 gün evden çıkmama koşuluyla serbest bırakıldı.

Market rafındaki süt kutusunu açıp içtikten sonra tekrar rafa koymasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.M.T. (15) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika: Skandal görüntüler sonrası yakalandı! Sosyal medyada çok tepki çekmişti SON DAKİKA: SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI YAKALANDI! SOSYAL MEDYADA ÇOK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

"ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI"

Hakkında "Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaktan" işlem yapılan M.M.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe şartıyla serbest bırakıldı.

Skandal görüntüler sonrası yakalandı! Sosyal medyada çok tepki çekmişti | Video SKANDAL GÖRÜNTÜLER SONRASI YAKALANDI! SOSYAL MEDYADA ÇOK TEPKİ ÇEKMİŞTİ | VİDEO

15 GÜN EVDEN ÇIKMAYACAK

Çocuk hakkında ayrıca 15 gün evden dışarı çıkmama kararı da verildi.

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