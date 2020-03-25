25 Mart 2020, Çarşamba
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İletişim Başkanlığından Türkiye genelinde koronavirüs durumu paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2020
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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI SON DURUMU PAYLAŞTI

İletişim Başkanlığı, ’deki yeni tip korona virüs vakası ile ilgili içeren veriler paylaştı. İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak 'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüsün (Kovid-19) Türkiye genelinde yeni bilgileri içeren verileri paylaştı

İletişim Başkanlıktan yapılan paylaşımda, "İlk olarak Aralık ayında 'in Vuhan kentinde görülen yeni tip korona virüs vakası 'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi. O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti" denildi.

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