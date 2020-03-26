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26.03.2020

Toplu taşımada koronavirüs önlemleri! Otobüsler tek tek kontrol ediliyor |Video

Koronavirüs salgınıyle mücadele kapsamında yayınlanan genelgede toplu ulaşım araçlarının yolcu kapasitesi yarı yarıya düşürüldü. İstanbul'da Jandarma ekipleri sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan Işıklar gişelerinde şehirler arası yolcu otobüslerini durdurarak denetim ve kontrol gerçekleştirdi. Otobüs sürücülerinin evrakları, genelgeye uyulup uyulmadığı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan yolcular otobüslerden indirilerek jandarma kontrolünde evlerine yönlendirildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş denetimlere katılarak o anları aktardı.
Son dakika: İçişleri Bakanlığı Bakanlığı koronavirüsle mücadelede 81 ile yeni genelge gönderdi SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BAKANLIĞI KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERDİ

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