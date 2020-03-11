11 Mart 2020, Çarşamba
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Bahçeşehir Üniversitesi 'koronavirüs' nedeniyle uzaktan eğitime geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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O ÜNİVERSİTEDEN FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI!

(BAU), Koronavirüsü nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

(BAU), 'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm dersleri, online platformlarda devam ettirme kararı aldı. Üniversite yönetimi online derslerin programının hafta sonu itibariyle duyurulacağını açıkladı. Kararın alınmasında öğrencilerin, koronavirüsün yarattığı panik ve kaygı sürecini sağlıklı bir şekilde geçmeleri ve eğitim öğretimlerinin aksamamasının amaçlandığı ifade edildi. Üniversitenin konu hakkındaki kararları için resmi duyurularının dikkate alınmasına ve virüsten korunma adına yapılan duyurulara itibar edilmesi belirtildi.

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