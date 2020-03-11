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Isparta’da kız öğrenciyi taciz eden servis şoförü gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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İĞRENÇ OLAY! AİLE HEMEN POLİSE KOŞTU...

'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz eden servis şoförü M.T.  yakalanıp gözaltına alındı. Polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.

Şarkikaraağaç ilçe merkezine, köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi.

Son dakika: Isparta’da kız öğrenciyi taciz eden servis şoförü gözaltına alındı | Video SON DAKİKA: ISPARTA’DA KIZ ÖĞRENCİYİ TACİZ EDEN SERVİS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI | VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Aile de durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, M.T.'yi dün gözaltına aldı.

POLİS ARACA EL KOYDU

Polis merkezinde sorgulanan M.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.

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