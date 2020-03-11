Isparta’da kız öğrenciyi taciz eden servis şoförü gözaltına alındı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, taşımalı eğitim gören kız öğrenciyi taciz eden servis şoförü M.T. yakalanıp gözaltına alındı. Polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.
Şarkikaraağaç ilçe merkezine, köylerden taşımalı eğitim için gelen kız öğrencilerden biri, ailesine servis şoförü M.T.'nin kendisini taciz ettiğini söyledi.
GÖZALTINA ALINDI
Aile de durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Şarkikaraağaç Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, M.T.'yi dün gözaltına aldı.
POLİS ARACA EL KOYDU
Polis merkezinde sorgulanan M.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, polis, servis minibüsüne inceleme yapmak için el koydu.
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