11 Mart 2020, Çarşamba
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Bitlis'te otomobilde 10 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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HEPSİ BİR ARABADAN ÇIKTI!

'in ilçesinde dün durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Z.Y. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Grup Amirliği ile Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Tatvan'da durdurulan otomobilde arama yapıldı.

10 KİLO EROİN…

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, 10 kilo 390 gram eroin bulundu. Sürücü Z.Y. gözaltına alındı.

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