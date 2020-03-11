Bitlis'te otomobilde 10 kilo eroin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü Z.Y. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Tatvan'da durdurulan otomobilde arama yapıldı.

10 KİLO EROİN…

Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, 10 kilo 390 gram eroin bulundu. Sürücü Z.Y. gözaltına alındı.