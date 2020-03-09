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İtalya'da kız kardeşi karantinada ölen Luca Franzese’den “Yardım” çağrısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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KARANTİNADAN SESLENDİ: KARDEŞİM ÖLDÜ...

'da yeni tip koronavirüsü nedeniyle ölü sayısı 366'ya yükseldi. Facebook'tan çağrı yapan Luca Franzese'nin sözleri yürek parçaladı. Luca Franzese, "Kız kardeşim arkadaki yatakta ölü olarak yatıyor ve kimse bana yardım etmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum" sözleriyle isyan etti.

kentinde karantina altında yaşadığını belirten Luca Franzese 24 saattir ölü kardeşi ile bir evde kalmak zorunda kaldığını belirterek, acil yardım çağrısı yaptı.

"NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Kardeşinin koronavirüsünden ölüp ölmediğini bilmediğini belirten Luca Franzese, "Dün akşam kız kardeşim yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni yüksek ihtimalle Covid-19. Dün akşamdan bu yana yetkililerin yardım çağrıma cevap vermesini bekliyorum. Şimdiye kadar kimse geri dönüş yapmadı. Kardeşim arkadaki yatakta yatıyor. Ölü. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum" sözleriyle isyan etti.

İTALYA'DA 16 MİLYON İNSAN KARANTİNADA

Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ülke . Son verilere göre virüsten ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Virüs günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Tarihi meydanlar boşaldı. Lombardiya bölgesinde 16 milyon insan karantina altında yaşıyor. Ülkenin kuzeyinden güneyine gidenlerden ise 14 gün evlerinden çıkmamaları isteniyor. Sicilya, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo ve Molise bölge yetkilileri, bu durum üzerine kuzeyden gelenlerin kendilerini evlerinde 14 günlük karantinaya almalarını talep ediyor.

VAKA SAYISI ARTIYOR

İtalya'da yeni tip koronavirüsten 133 kişi daha hayatını kaybetti, bu sayı ülkede bir gün içinde salgından en çok ölüm vakası olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki ölü sayısı 366'ya yükseldi. Covid-19 bulaşanların sayısı 7 bin 375'e çıktı.

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