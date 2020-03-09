Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Brüksel'e kritik ziyaret! Havalimanında 'koronavirüs' detayı
Son dakika gelen bilgilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti. Başkan Erdoğan, koronavirüs salgınına tedbir olarak heyettekilerle tokalaşmayarak sadece el selamı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Brüksel'e gitti.
NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG'İ KABUL EDECEK
Erdoğan, Brüksel'deki temasları kapsamında Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.
Başkan Erdoğan daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede AB Konseyi Binası'nda bir araya gelecek. Erdoğan ve Michel, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyaretin günübirlik olduğu belirtilerek, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın de iştirak edeceği görüşmede, Türkiye-AB arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmelerin yanısıra göç konusunun da gündemde yer alacağı görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulleri de planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
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