İstanbul’da öğretmeni açığa aldıran kitap! O satırları okuyan veliler deliye döndü
İstanbul’un birinci sınıfların öğretmeni, okumaya geçen öğrencilerine kendi yazdığı kitabı hediye etti. Veliler, kitabın bazı sayfalarında yer alan cinsel içerikli bölümler ve müstehcen hikayeleri görünce okula gelerek B.K.'yi darp etti. Birkaç ay önce ataması yapılan stajyer öğretmen açığa alındı.
Olay, Arnavutköy'de bir ilkokulda meydana geldi. B.K. adlı öğretmen birkaç ay önce stajyer öğretmen olarak Arnavutköy'deki bir ilkokulda göreve başladı. Üniversite yıllarından itibaren kitaplar yazan B.K., Arnavutköy'deki öğrencilerinden okuma-yazmaya geçen birkaç öğrencisine yazdığı kitaplardan birkaçını hediye etti. Kendilerine hediye edilen kitapları evlerine götüren öğrenciler, daha sonra anne ve babaları ile evde kitabı okumak istedi.
KİTAPTAKİ MÜSTEHCEN İFADELER VELİLERİ ÇILDIRTTI
Kitabı inceleyen bazı veliler, kitabın bazı sayfalarında cinsel içerikli diyaloglar ve müstehcen bölümler olduğunu fark etti. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okuma seviyesine uygun olmadığını düşündükleri kitaptaki bölümleri fark eden veliler öfkeyle soluğu okulda aldı.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
İddiaya göre velilerden bazıları öğretmen B.K.'yi darp etti. Araya giren okul idarecileri velileri güçlükle sakinleştirdi. Çocuklarına hediye edilen kitaptaki cinsel içerikli bölümler nedeniyle öğretmen B.K.'den şikayetçi olan veliler, çocuklarının başka bir öğretmenin sınıfına alınmasını talep ettiler. Veliler okul idaresine şikayet ettikleri öğretmenden ayrıca karakola giderek de şikayetçi oldular.
ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
Yaşanan olayın ardından okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri henüz stajyer olan sözleşmeli öğretmen B.K'yı açığa aldı.
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