Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika "koronavirüs" açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.. Koca, "(Koronavirüs) İran karantinada geç kalmasaydı bölgeye yayılmayacaktı." dedi. Öte yandan "Türkiye’de şu an tespit edilen bir vaka yok" diyen Bakan Koca, "Tedbir almasaydık Türkiye'de de salgını görecek olacaktık. Gecikseydik biz de İran ve İtalya gibi olabilirdik." şeklinde konuştu.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;
KORONAVİRÜS AÇIKLAMSI
İlk olarak Çin'de tespit edilen sonra Güney Kore'ye yayılan bir virüs. İran ve İtalya'nın ardından yayıldı. Öncelikle buradan göstereyim; Çin'in Wuhan kentinden başlayıp devamında Tayland, Japonya, Güney Kore ve az vaka olmakla birlikte ABD'de görüldüğünü biliyoruz. Çin dışına bu dönemde özellikle erken dönemde sınırlarımızı tespit olarak kapatmıştık. Herhangi bir yabancının gelişine izin vermedik. Ve bu dönemde de özellikle İran bölgesini yoğun olarak görüyoruz.
9 Mart'ta ise görüldüğü ülkeleri şöyle göstermek istiyorum. Özellikle Çin'e karşı etkin tedbir anlamında uçuşlarımızı o dönemde kesmiştik. Devamında İran'da yoğun bir salgın belirginleşince o dönemde de hiç düşünmeden erken dönemde sınırlarımızı kapatmış, havayolunu da kapatmıştık.
"TÜRKİYE'DE ŞU AN TESPİT EDİLEN BİR VAKA YOK"
(Koronavirüs) İran karantinada geç kalmasaydı bölgeye yayılmayacaktı. Tedbir almasaydık Türkiye'de de salgını görecek olacaktık. Avrupa ne ilk günlerde ne de İtalya'da görüldükten sonra önlem almadı. Koronavirüs önlemlerini almamaları İtalya ile bile gidiş gelişleri kısıtlamalaları nedeniyle 106 ülkede vaka görüldü. Gecikseydik biz de İtalya, İran gibi olabilirdik. Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası yok.
Almanya, İsviçre, İsveç de artık hızla vaka artışına maruz kalıyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacak. Avrupa'da şu an gördüğümüz bunun İskandinav ülkelerine doğru gidecek olması.
"TÜRKİYE'DEKİ ŞÜPHELİLER NEGATİF ÇIKTI"
Şüpheli hastalar olmuştur. 2 bini geçen numune çalışması oldu. Hiçbirinde pozitif sonuç yoktur. Yani bu virüs ülkemize gelecekse Yurt dışından gelenlerle ya da geri dönüşlerle olacaktır.
"SORUN KÜRESEL MÜCADELEMİZ ULUSAL"
Sorun küresel mücadele ulusal, Riskler somut kurallar basit. Benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduk. Ama maalesef bu çağrımıza gerekli tedbirler alınmadı veya çok geç alındı.
Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır.
Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske kullanarak çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum."
(Koronavirüs) Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz.
"AVRUPA'DAN BİR ŞEY BEKLEMİYORUZ"
Avrupa ülkeleri gerekli hassasiyete hala sahip değil. Birbirleriyle ilişkileri hala sınırlamış değil. Kendi içlerinde bile gerekli tedbirleri almayanların bizim için bir şey yapabileceğini düşünmemiz doğru değil.
"WHATSAPP'TAKİ YALAN PAYLAŞIMLARA DİKKAT"
Whatsap gruplarında dönen bir paylaşım var. Bu arkadaş provokatördür ben tiyatrocu olduğunu düşünüyorum. Bir mizansen bu kadar olabilir. Dediklerinin tamamı yalandır. Birkaç tane doğrusu olsa eyvallah diyeceğim.
"TAHRAN UÇAĞI YOLCULARI KARANTİNADA"
Tahran uçağından gelen yolculardan numuneler alındı. Sonuçları netleşene kadar misafir edecek negatif çıkarsa sonuçları kendilerini evlerine uğurlayacağız. Bu zamana kadarki başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. O nedenle hepimiz görevlerimizi yapar, sorumluluklarımızı yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz. Dünyada yaşanan endişe riskin kendisinden daha büyüktür.
Riskler somut söylediğim gibi kurallar basit... (Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde. Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor.
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