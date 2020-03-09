Koronavirüs İran'ı vurdu! 13 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından bu yana 9 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti. Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 20'den fazla milletvekili de bulunuyor.
İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından bu yana 9 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti.
İran medyasına göre, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Gilan'da 3, Mazenderan'da 2, Reşt, Astara, Bender Abbas ve İsfahan'da birer doktor hayatını kaybederken, Reşt'te 2, Tahran ve Lahican'da birer hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi.
Öte yandan virüse yakalanan üst düzey yetkililerden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.
Eski Devrim Muhafızları komutanlarından Ferzad Tazari ile Ulusal Birlik ve İşbirliği Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni'nin de koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklandı.
Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından başta başkent Tahran olmak üzere hızla ülkenin tamamına yayıldı. Şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 237 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.
Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 20'den fazla milletvekili de bulunuyor.
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