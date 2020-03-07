Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak parktan çıktı! Davanın seyrini değiştirebilir...
Konya’da şiddet gören kadına yardım etmek isterken, kadının sevgilisi Özgür Duran tarafından darp edilen ve can havliyle kendini kurtarmak isterken ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker hakkındaki iddianamenin bu hafta başında açıklanması bekleniyor. Kadir Şeker’in avukatı Mustafa Aladağ, adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığı ve Kadir’in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi.
Konya'da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.'ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran'ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianamenin bu hafta başında mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.
"PARKTA OYNAYAN SURİYELİ ÇOCUKLARIN BİLE İFADELERİ ALINDI"
Kadir Şeker'in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Cumhuriyet başsavcılığının bugüne kadar yapılan en titiz soruşturmayı yürüttüğünü belirterek "Parkta oynayan Suriyeli çocukların bile ifadeleri alındı. Tramvayda yanında oturan yolculardan, komşularına, Kadir'i gören tanıyan herkesin ifadeleri alındı. 112'ye ihbar yapan vatandaşlar bile bulunup ifadelerine başvuruldu" dedi.
SIRT ÇANTASINDAKİ TOPRAK PARKTAN ÇIKTI
Adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığını ifade eden Aladağ, Kadir'in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi. Ancak bir görgü tanığının Kadir'in yere düşmediğini, bir başka tanığın ise önce düştüğünü sonra düşmediği şeklinde çelişkili ifadeler verdiğini belirten Aladağ, "Yargılama sırasında bu durum net olarak ortaya çıkacaktır. Kadir Şeker'in, maktül Özgür Duran'ın üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığı iddiasının bu aşamada kesin olarak tespit edilemediğini ifade eden Aladağ "Bıçağın giriş 90 derecelik açıyı göstermeyen giriş şekli ve 23 santimlik bıçağın büyük kısmının vücuda girmiş olması nedeniyle, ölüme neden olan yaralanmanın üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği değerlendirmesi şu aşamada yapılamıyor. Ancak dosyadaki tüm deliller Kadir'in kendini savunmak amacıyla, yaralama kastıyla hamle yaptığını gösteriyor" dedi.
BU BIÇAK KADİR'İN KİŞİLİĞİYLE UYUMSUZ, KORKUSUNDAN TAŞIYOR
Kadir Şeker'in vücudundaki ezilmeler ve darbe izlerinin nasıl oluştuğuna ilişkin incelemelerin, maktül Özgür Duran tarafından darp edildiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Baro Başkanı Aladağ, "Kadir, kendisini korumak maksadıyla yanında taşıdığı bıçak nedeniyle şu an bu durumda. Tek başına yaşayan bir genç, arkadaşlarının da başına daha önce bu parkta bir saldırı olayı gelmiş. Kişiliğiyle hiç uyumlu olmayan bıçağı, bu gerekçeyle yanında taşıyor. Bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve yanlarına gidiyor. Saldırıya uğradığı için savunma amacıyla bıçağı kullanıyor" dedi.
ÇOK SAYIDA AVUKAT BAŞ BAŞA VERDİK SAVUNMASINA ÇALIŞTIK
Kadir Şeker'in savunması için bir çok meslektaşının katkı sağladığını söyleyen Aladağ, "Kadir'i içine düştüğü bu zor durumdan, hukuk ölçüsünde nasıl kurtarırız diye çalıştık. Soruşturma titizlikle yapıldı, iddianame de kanunlar ne gerektiriyorsa o şekilde hazırlanacak elbette. Ancak biz Kadir'in kendini savunmak için yaralamak kastıyla hareket ettiği savunması yapacağız, alabileceği en al sınırdan ceza alması için elimizden geleni yapacağız. Kamuoyu desteğinin Kadir'in arkasında olduğunu biliyoruz. Bu destek çok önemli" diye konuştu.
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