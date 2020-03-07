Kıbrıs’ta sınır kapılarının kapatılmasına yönelik eylemde olaylar çıktı! Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı
Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi. Rum polisi eylemcilere biber gazı sıktı. Türk ve Rum eylemciler "Kıbrıs'ta barış engellenemez" sloganları attı.
Lefkoşa'da yer alan Lokmacı Sınır Kapısı'nın her iki tarafında toplanan Türk ve Rum göstericiler, karara tepki gösterdi. Türk tarafındaki eylemciler, karşı tarafa geçmek için kurulan barikatları zorladı. Arbede esnasında Rum güvenlik güçleri Türk eylemcilere karşı biber gazı kullandı. Türk ve Rum eylemciler "Kıbrıs'ta barış engellenemez" sloganları attı.
"BİBER GAZI SIKILMAZ ANCAK ZEYTİN DALI UZATILABİLİR"
Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olayların hemen ardından Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçıl bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz ancak zeytin dalı uzatılabilir." ifadelerini kullandı.
RUMLAR 4 SINIR KAPISINI KAPATTI
GKRY, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki 4 sınır kapısını Kovid-19'a karşı tedbir iddiasıyla 29 Şubat'ta bir haftalığına kapatma kararı almış, daha sonra bu kararı 9 Mart'a kadar uzattığını açıklamıştı.
GİRİŞ YAPILAMIYOR
Buna göre Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı sınır kapılarından 29 Şubat'tan bu yana geçiş yapılamıyor. Rum yönetiminin, KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanan "keyfi ve tek yanlı" bu kararının altında politik nedenler yattığı belirtilmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Muhterem Nur öldü mü?
- İnanılmaz görüntüler! Asılı kaldı
- Kemal Sunal'ın akrabasıyım diyerek esnafı dolandırdığı iddia edilmişti! O yönetmen konuştu
- Kozmik enerji tuzağı! Paralar böyle dizildi...
- Suudi yönetiminde flaş Kabe kararı!
- Türkiye'nin konuştuğu Büşra hemşireyi A Haber buldu
- Gördüklerine yürek dayanmaz! Vahşet...
- İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak
- İlk vukuatı değilmiş! Kan donduran detaylar
- Sinan Akçıl ve Emrah birbirine girdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüzbinler bekliyor... 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)
- Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?
- TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?