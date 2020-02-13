Türkiye’nin konuştuğu olay! Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı?

Kadir Şeker serbest kalacak mı? Türkiye’nin konuştuğu cinayetin yankıları sürüyor. Konya’da şiddete uğrayan Ayşe D.’yi kurtarmak isterken Özgür Duran’ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker olayı tartışılmaya devam ediyor. Şeker, “Kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı. Türkiye gündemine oturan olayla ilgili meşru müdafaa mı yoksa cinayet mi tartışması yaşanıyor. Peki, Kadir Şeker serbest kalacak mı? İşte, Kadir Şeker olayında son durum!

Kadir Şeker olayı Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kadir Şeker serbest kalacak mı? Darp edilen Ayşe D.'yi kurtarmak için olaya müdahil olan ve Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker tutuklandı. Konuyla ilgili Başkan Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Peki, Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker serbest kalacak mı? Şeker'in ailesi ise çocuklarının üniversiteye hazırlandığını ve hayalinin tıp okumak olduğunu belirtti.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'da yaşandı. Tıp Fakültesi'nde okumak için üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, tramvaydan inmiş evine gidiyordu. Bu sırada parkta bir kadının çığlıklarını duydu.

Kadının yanındaki erkek tarafından dövüldüğünü gören Kadir Şeker, kadını kurtarmak istedi. Ancak olayın boyutu değişti. Çıkan arbedede Şeker, kız arkadaşını döven Özgür Duran'ı cebinden çıkardığı bıçakla öldürdü.

KADİR ŞEKER SERBEST KALACAK MI?

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, "Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar" cevabını verdi.

Kadir Şeker kasten adam öldürme suçundan tutuklandı.

Konuyla ilgili yorum yapan uzmanlar ise; Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı rapora istinaden meşru müdafaa mı cinayet mi olduğunun ortaya çıkacağını belirtiyor.

İFADENİN DEĞİŞMESİ ETKİLER Mİ?

İlk önce "Kadir Şeker bana yardım ediyordu" diyen sonra da "Şiddet görmüyordum" diyen Ayşe D.'nin ifadesinin değişmesinin soruşturmayı etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Uzmanlara göre; ifadenin değiştirilmesinin Ceza Hukuku açısından bir anlamı bulunmuyor. Ceza Hukuku'nda olaydan sonraki ilk ifadeye bakıldığı belirtiliyor.