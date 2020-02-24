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Kadir Şeker davasında yeni gelişme! Özgür Duran’ın annesi konuştu: Bilinçli bir cinayet olduğunu düşünüyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
KADİR ŞEKER DAVASINDA YENİ GELİŞME!

’da bir parkta adlı öğrenciyle aralarında, bir kadının şiddete maruz kalmasından kaynaklı çıkan tartışma ve arbede neticesinde bıçaklanarak hayatını kaybeden ’ın annesi konuştu. oğlu ile ‘evli bir kadın’ olan Ayşe D. ile birlikte olduğu için 5 aydır görüşmediğini anlatarak ‘Ayşe cenazeye gelmedi, madem Özgür onu evde dövdü, neden barışmak için parka çağırdı’ diyerek tepki gösterdi. Dalkılıç ‘Ben bilinçli bir olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar takip edeceğim’ dedi.

'da üniversiteye hazırlandığı kütüphaneden dönen (20) bir parkta bir erkeğin, yanındaki kadına (sözlü veya fiziki) şiddet uyguladığını görmüş ve araya girmek istemişti. Dosyadaki şahitlerin ve Kadir Şeker'in ifadelerine göre Şeker kısa bir tartışmanın ardından çiftin yanından ayrılmış ancak adlı erkek şahıs Kadir'in arkasından gelerek onu darp etmiş ve boğazını sıkmıştı. Bu sırada Kadir Şeker cebindeki bıçağı çıkardı. Bu aşamadan sonrası asıl kilit nokta...

Hürriyet'in haberine göre, Kadir'in ve şahitlerin ifadelerine göre arbede sırasında yere düştüler. Bıçak da bu sırada Özgür'ün kalbine saplandı. Olayın en yakın şahidi Özgür'ün tartıştığı Ayşe D. adlı kadın da 'yere düştüler, bıçakladığını görmedim' diyor. Bıçak Kadir tarafından mı saplandı yoksa düşerken mi saplandı bunu kriminal raporlara dayalı olarak mahkeme karar verecek. Kadir'in alacağı ceza da buna göre belirlenecek.

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ANNESİ İLK KEZ KONUŞTU
Soruşturma sürecinde Kadir Şeker'in ailesi olaya ilişkin konuştular. Hayatını kaybeden Özgür Duran'ın annesi ise ilk kez konuştu.

Anne Mübeyyen Güner Dalkılıç şunları anlattı:

'Asla bu olayın peşini bırakmayacağım. Ne olursa olsun o benim oğlumdu. Gece 03.00'da beni aradılar. 'Özgür Duran'ı kaybettik, kavga sonucu bıçaklandı' dediler. İnanmadım. Şaka sandım. Üç oğlumdan en büyüğüydü. Ayşe, 'da evliydi. Benim çocuğumla gittiler. Ben durumu onaylamadım. 5 aydır görüşmüyordum. Kızdım da. Hiç görüşmedik. Birkaç kere Ayşe arattırdı, hiç yapmadığı şeyi yaptı, bana hakaret etti. Ama ben onu uzaktan takip ediyordum.

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'AYŞE'YE İFADE BASKISI YAPMADIK'
Ayşe'ye ifadesini değiştirsin diye baskı da yapmadık. Benim çocuğum kadına şiddet uygulamazdı. Kadına şiddete karşıydı. Çünkü babasını annesini onun gözleri önünde defalarca dövmüştü. Benim oğlum kadına şiddetin nasıl kötü bir şey olduğunu biliyordu. 19 değil 29 kaydı da olsa benim oğlumdu. Hesabını adalete verir, verdi de... Oğlum uyuşturucu satıcısı değildi; içmekten dolayı mahkemeye çıkmıştı. Özgür'ün nişanlısı vardı. Ondan ayrılmıştı. Bekârdı. Sonra bu kadınla gitti.'

'DÖVDÜYSE AYŞE NEDEN ÇAĞIRDI'
'Ayşe cenazeye bile gelmedi. Geldiyse de ben görmedim. Gelmesin zaten, cenazede ne işi var. Avukat da tuttum. Ben bilinçli bir olduğunu düşünüyorum. Ayşe'yi savunmak ona mı düşmüştü. Madem Ayşe'yi dövdü de Ayşe'nin neden raporu yok? Madem oğlum Ayşe'yi evde dövmüş, Ayşe neden onu parka çağırmış gel konuşalım diye? Benim de konuşacağım zaman gelecek.'

'SOSYAL ARAŞTIRMA RAPORU' HAZIRLANDI
Kadir Şeker hakkında, yakın çevresinden alınan bilgiler ile 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Şeker'in mont ve sırt çantasında yapılan kriminal incelemeye dair raporun ise henüz tamamlanmadığı bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı. Tutuklu Şeker'in liseyi okuduğu Akşehir ile ailesinin yaşadığı Ilgın'da, yakın çevresine sorular sorularak hazılanan raporda, Kadir Şeker'in, efendi, yardımsever bir kişiliği olduğu, en küçük bir tartışma dahi yaşamadığı yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi. Şeker'in bindiği araçlarda, kadın ve yaşlı yolcu gördüğünde ayağa kalkıp yer verdiği, aile üyelerinin suça meyilli olmadığı, ağabeyi ile eğitimlerine çok önem verdikleri ve okullarında başarılı oldukları ifade edildi.

Öte yandan Şeker'in kriminal incelemeye gönderilen mont ve sırt çantasıyla ilgili istenilen raporun henüz tamamlanmadığı belirtildi.

Son dakika: Kadir Şeker olayında flaş gelişme! O rapora ulaşıldı... SON DAKİKA: KADİR ŞEKER OLAYINDA FLAŞ GELİŞME! O RAPORA ULAŞILDI...
Son dakika: Kadir Şeker'in sırt çantası kriminal incelemeye gönderildi SON DAKİKA: KADİR ŞEKER'İN SIRT ÇANTASI KRİMİNAL İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ
Son dakika: Türkiye’nin konuştuğu Kadir Şeker olayında kriminal rapor tamamlandı SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU KADİR ŞEKER OLAYINDA KRİMİNAL RAPOR TAMAMLANDI
İşte Kadir Şeker’in sağlık raporu: El kesik, boyun çürük ve yüz ezik İŞTE KADİR ŞEKER’İN SAĞLIK RAPORU: EL KESİK, BOYUN ÇÜRÜK VE YÜZ EZİK
Kadir Şeker bakın ailesinden ne istemiş! KADİR ŞEKER BAKIN AİLESİNDEN NE İSTEMİŞ!

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